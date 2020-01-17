ولي عهد رأس الخيمة يستقبل ذياب بن محمد بن زايد

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية والتباحث لما فيه خير الوطن والمواطن.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي وفلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وعدد من المسؤولين.