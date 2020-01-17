إطلاق الموقع الإلكتروني لجائزة حصة بنت محمد للقرآن

المصدر: أبوظبي- وام

رحبت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، بالإقبال الكبير الذي تشهده مراكز التسجيل في الدورة الثامنة لجائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأطلقت الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان الموقع الإلكتروني للجائزة www.hbmaqa.ae، واعتمدت برنامج تصفيات المتنافسات في الجائزة والتي تبدأ الأحد المقبل بمشاركة 381 منهن 262 من طالبات المدارس الحكومية والخاصة و119 من طالبات مراكز تحفيظ القرآن الكريم فيما يستمر باب الاشتراك مفتوحاً لطالبات أصحاب الهمم ونزيلات المنشآت الإصلاحية والعقابية.

وحددت أربعة مقار لعقد التصفيات الأولية وهي في أبوظبي بمركز البيت متوحد لتحفيظ القرآن الكريم، وفي العين بمركز هيلي لتحفيظ القرآن الكريم وفي الظفرة بمركز مدينة زايد لتحفيظ القرآن الكريم، وفي عجمان بمركز الاتحاد لتحفيظ القرآن الكريم الذي يستضيف متسابقات دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وخورفكان وأم القيوين على فترتين صباحية ومسائية.