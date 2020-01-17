استعراض التطورات العلمية في جراحة التجميل

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، افتتح الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، أمس، فعاليات مؤتمر الإمارات الخامس لجراحة التجميل في فندق الرافلز بدبي تحت عنوان «الجراحة التجميلية والترميمية: ما بين العلم والفن».

ويهدف هذا المؤتمر العلمي المتخصص إلى تسليط الضوء على آخر التطورات وأبرز ما توصل إليه العلم في مجال الجراحة التجميلية والترميمية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور يونس كاظم: «إن ما تشهده جراحات التجميل على مستوى العالم من تحولات، وتزايد الإقبال على مثل هذه العمليات يوماً بعد الآخر، هو الذي أثّر بشكل مباشر على سوق وصناعة السياحة الصحية، وخاصة مع ظهور خدمات طبية جديدة لم تكن بذات الوجود أو الانتشار قديماً». تطوير وأضاف: «إن هيئة الصحة بدبي، وإن كانت تدرك قيمة طب التجميل، وأهميته في منظومة الرعاية الصحية، فإنها تدرك أيضاً ضرورة الاستمرار في تطوير البروتوكولات الطبية والتشريعات والسياسات، التي تحدد بشكل واضح المسؤوليات المنوطة بالأطباء، والتي تحفظ لمهنة الطب قدسيتها وأخلاقياتها ورسالتها النبيلة».