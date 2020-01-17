«قمة الشباب» بدبي منصة للرؤى والنقاش

المصدر: دبي - وام

تعقد في دبي القمة الحكومية للشباب، والتي تقام للمرة الأولى يومي 2 و3 مارس المقبل، تحت شعار «لأن الشباب هو الغد المشرق»، وتركز على تعميق أواصر التعاون والتنسيق والتواصل بين كل المعنيين بتنمية قطاع الشباب في المنطقة، وتهدف إلى مواجهة التحديات على تنوعها وتقديم منصة، تتيح للشباب فرصة التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم، كما تهدف إلى تعزيز استراتيجيات قطاع رأس المال البشري في المنطقة.

وتضم الاجتماعات الحصرية المغلقة للقمة قادة السوق والشركات مع قدامى رواد الأعمال التجارية، لتجمعهم بالشباب ممن يعملون حالياً في كيانات حكومية وشبه حكومية وكذلك ممن يعملون في كيانات القطاعين العام والخاص، بهدف تقديم رؤية أكثر تفهماً لنظريات علم النفس المتخصصة في القوى العاملة من الشباب لتدرك توقعاتهم وتدعم تطلعاتهم، وتضفي أخلاقيات العمل على بيئاتهم لترسي أسس علاقة سلسة متناغمة بين طلائع جيل الألفية وهيئات الموارد البشرية للشركات والمجموعة الرئيسية العليا من المديرين التنفيذين.

وقال أكاش جين مدير «كيو إن إيه إنترناشيونال» الجهة المنظمة للقمة: «إن استضافة دبي للقمة سيرسي أساساً مثالياً لتلاقي شباب منطقة مجلس التعاون الخليجي مع جيل الألفية، ليعملا معاً من خلال منصة حصرية مخصصة لتطلعات المستقبل الساعية لصالح قادة الغد».