الأوائل: فخورون بحمل الأمانة وشرف الرسالة

المصدر: دبي - البيان

قال العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي: «إن الاحتفال بتخريج كوكبةٍ جديدةٍ من الطلاب المرشحين وطلابِ الدراسات العليا قد جاء مواكباً مع ما تشهدُه الإمارةُ من انطلاق مرحلةٍ جديدةٍ لترسيخ رؤية دبي كأفضل وأرقى مدينة عالمية على مدار الخمسين سنة المقبلة، وذلك بإطلاق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس دبي، الذي سوف يصنع - بإذن الله تعالى - التحولات الكبرى في الإمارة، ويتابعُ الحراكَ التنمويَّ العام لها إقليمياً وعالمياً».

وأضاف العميد السويدي: «إذا كان هذا الاحتفالُ ولأولِ مرةٍ منذُ نشأةِ كلية شرطة دبي في عام 1987، يتم خارجَ مقر الأكاديميةِ، فإنه يكون من يُمْن الطالع علينا أنه جاء محققاً للمرحلة الجديدة التي تعيشُها إمارتُنا الغاليةُ اليومَ والتي تؤرخُ لمرحلةٍ جديدةٍ من مسيرةِ التنميةِ والتطوير، وترسيخِ العدالة، وتحسينِ جودةِ الحياةِ للأجيالِ القادمةِ بما يواكبُ التغييراتِ المتسارعة، ويضمنُ التفوقَ المستمرَ في كل المجالاتِ التنموية».

وأكد أن الأكاديميةَ ليست ببعيدة عن الإرهاصات المتسارعة التي تشهدها الإمارة للدخول بقوة وبجدارة في الثورة الصناعية الحالية، وبما تفرزه من مناحي جديدة للابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولذلك فقد أحدثت نقلة نوعية في كل برامجها الأكاديمية، وفي برامج التدريب، وفي ميادين البحث العلمي، وفي طرق التدريس، وفي المساقات الدراسية، بحيث يتم استخدام التقنيات الحديثة في كل هذه المجالات، كاستخدامِ الكتاب الإلكتروني، وطرق التدريس الإلكترونية، ومنصات التدريب الإلكترونية والافتراضية، والتدريس عن بُعد، والنشر الإلكتروني.

التسلح بالعلم والمعرفة

تقدّم بدورهم خريجو الدفعة السابعة والعشرين في أكاديمية شرطة دبي بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على رعايتهم واهتمامهم الكبيرين..

فخر

قال الطالب محمد إبراهيم علي الحمادي، الأول في المجموع العام: «أفخر بانضمامي إلى ركب الخريجين بعد نجاحٍ جاء نتيجة رحلة من الكفاح والجد والمثابرة، كما يشرفني أن أحمل وزملائي الأمانة وشرف الرسالة».

عزيمة

وقال الطالب محمد خالد ناصر خلف سعيد، الثاني في المجموع العام : «تعلمت خلال السنوات الأربع في الأكاديمية الكثير من الدروس والعبر، ومن أهمها الصبر وتحمل الصعوبات والعوائق».

سباق التميز

وقال عبد الله حسن محمد عبد الله الصاروخ، الثالث في المجموع العام، والمبتعث من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية : «نحن إذ نحتفل بتخريج فوج من فرسان الوطن ونخبة من بشائر الخير والعطاء، طلبة الفوج السابع والعشرين، فإننا نحتفل بعطاء آخر متمثل في تأهيل شباب متسلح بالعلم والمعرفة والأمل والعزيمة وعشق الوطن».

ريادة

قال عبد الله سالم مصبح تعيب الكتبي، الخامس في المجموع العام: «بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله تخرجت ضمن الدفعة السابعة والعشرين من أكاديمية شرطة دبي، التي تعد من أقوى الأكاديميات العسكرية من ناحية التطور واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة».

حلم

أكّد عيسى محمد يوسف الجاسم، الأول في التدريب العسكري، أنّه حقق حلماً انتظره منذ أربع سنوات، قائلاً: «حققت اليوم حلمي الكبير، حلم تخرجي ضابطاً من هذا الصرح المتميز والمتمثل في أكاديمية شرطة دبي، فتخرجي ضمن متفوقي الدفعة السابعة والعشرين وسام شرف سأضعه نصب عيني ».

الرحلة مستمرة

قال سيف محمد راشد الشحي، الرابع في المجموع العام: «أتقدم بالشكر العميق إلى الصرح الأكاديمي العريق أكاديمية شرطة دبي والقائمين عليها، إدارةً ومدرسين ومدربين، على ما بذلوه معنا من جهدٍ جاد طوال الفترة الدراسية التي تكللت بالنجاح والتفوق ».

قال محمد ناصر علي المناعي، الأول في السلوك والمواظبة: «أقف بفضل الله أمامكم اليوم خريجاً لأكاديمية شرطة دبي بعد اجتيازي مرحلة من الجد والاجتهاد والكفاح في سبيل العلم والمعرفة فخوراً بحمل الأمانة وتحقيق الرسالة بفضل من خالقي عز وجل، وبفضل من ساندني في مسيرتي طوال فترة تعليمي».