المري يسلّم شهادات التخريج لطلبة الدفعة 27 من الطلبة المرشحين

المصدر: دبي-البيان

سلّم معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادات التخريج للدفعة السابعة والعشرين من الطلبة المرشحين وطلبة الدراسات العليا، الذين احتفلت بهم أكاديمية شرطة دبي برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في قاعة «كوكاكولا أرينا» بمنطقة السيتي ووك.

وسلم القائد العام لشرطة دبي الشهادات، يرافقه اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبـــي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، وبحضور عدد من القيادات الشرطية في الدولة وبعض الدول العربية الشقيقة وجمع من ذوي وأولياء طلبة الدفعة السابعة والعشرين، الحاصلين على درجة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة وطلبة برامج الدراسات العليا من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

تهنئة

وهنأ معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، الخريجين، وأولياء أمورهم بتخريج كوكبة جديدة من رجال المستقبل ممن يحملون الأمانة لاستكمال مسيرة الوطن والسهر على أمنه وسلامته، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح في خدمة وطنهم وتحقيق توجهات قيادتنا الرشيدة مع دخولنا العام الجديد، عام الاستعداد للخمسين عاماً القادمة.

وجهة تعليمية

من جانبه، قال اللواء محمد أحمد بن فهد، إن أكاديمية شرطة دبي أحدثت نقلة نوعية في مخرجاتها التعليمية منذ تأسيسها عام 1987، حيث نجحت بالمساهمة في تحقيق نهضة شاملة ومستدامة عبر تمكين العناصر المواطنة وأبناء الدول الخليجية والعربية ليكونوا جزءاً مهماً من التنمية في أوطانهم، حتى غدت الأكاديمية اليوم وجهة تعليمية رائدة ومتفردة في سمعتها العلمية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتستشرف العمل في المجال القانوني والأمني.

الإعداد والتأهيل

بدوره، أوضح العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن الأكاديمية هذا العام احتفلت بتخريج 117 طالباً ضمن دفعتها السابعة والعشرين، حاصلون على درجة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، بينهم 101 طالب من دولة الإمارات، و8 طلاب من المملكة العربية السعودية الشقيقة، و7 طلاب من مملكة البحرين الشقيقة، وطالب من دولة الكويت الشقيقة، هذا إلى جانب تخريج 52 طالباً في برامج الدراسات العليا من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وقال العميد السويدي «إن أكاديمية شرطة دبي تحتل مكانة ريادية في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي في كل ما يختص بالمجالات الأمنية والقانونية والجنائية، واحتفالها هذا العام لا يقتصر على تخريج كوكبة من أبناء الوطن وأبناء أشقائنا من دول الخليج، بل يمتد أيضاً إلى الاستعداد ببدء عام حافل بالاستعدادات والخطط التطويرية للخمسين عاماً المقبلة، وقد بادرنا في الأكاديمية بتشكيل أول فريق من الخبراء والأكاديميين لإطلاق حوارات ولقاءات خلال عام 2020 تستشرف مستقبل التعليم والتدريب تمهيداً واستعداداً للخمسينية، بما يرسم رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في تأسيس أجيال تحقق الطموحات والتطلعات المستقبلية، أجيال ترسخ الأمن والأمان نحو مدينة أكثر سعادة ورخاء وازدهاراً».