محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والأحبابي والفلاسي

المصدر: وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف أحمد علي بن عبيد بالرشيد الكتبي إلى كريمة ظافر بن مسعود هادي الأحبابي وراشد علي بن عبيد بالرشيد الكتبي إلى كريمة راشد محمد بن حميدان الفلاسي.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لذوي المعاريس أفراحهم متمنيا لأنجالهم حياة زوجية هانئة مكللة بالسعادة و البنين.

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة قلعة الرمال للأفراح على الطريق بين دبي والعين عدد من المسؤولين ووجهاء وأبناء القبائل في الدولة.