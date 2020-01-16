مجلس الشؤون الاستراتيجية يناقش مجموعة من الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اليوم، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أهمية تكثيف الجهود ومواصلة نهج التميز والإرادة والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والحفاظ على تنافسية الإمارة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، التي أعلن عنها مؤخرا في "وثيقة 4 يناير 2020" الخاصة بتشكيل مجلس دبي والرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي وقيادة التحول والتطوير في إمارة دبي وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كأفضل مدينة في العالم.

وخلال الاجتماع .. ناقش المجلس استراتيجية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي 2020 – 2024 التي قدمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث تتماشى الاستراتيجية مع توجهات الإمارة في بناء مجتمع متماسك وتنظيم القطاع الاجتماعي وتطوير منظومة اجتماعية مستدامة.

وتهدف الاستراتيجية إلى النهوض بالقطاع الاجتماعي والتمكين، والتنمية الاجتماعية المستدامة، وتفعيل مشاركة المجتمع والقطاع الخاص، وإنشاء وتحسين مجالات الابتكار في القطاع الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتلاحم بين مجتمع دبي وضمان الجودة العالية لخدمات الرعاية الاجتماعية خاصة تلك المقدمة للإماراتيين وتوافقها مع أرقى المعايير.

كما ناقش المجلس مقترح إطار مكافآت أعضاء المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، لتفعيل المرسوم الصادر بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، ولتحديد أسس صرف المكافآت.. وسيتم تحديد المكافآت بالاستناد إلى مجموعة من المعايير تشمل تحديد المهام الأساسية بحسب إطار حوكمة حكومة دبي، والميزانية المخصصة من قبل دائرة المالية ومدى ونطاق التأثير على المجتمع.

وسيتم تطبيق الإطار على كافة المجالس واللجان بالإضافة إلى استلام تقارير أداء لتقييم فعاليتها وكفاءتها ووضع مجموعة من الضوابط لضمان الكفاءة والإنصاف في تطبيق الإطار وبناء قاعدة بيانات لأفضل الخبرات والكفاءات الموجودة في الحكومة وخارجها للاستفادة منها في التعيينات المستقبلية.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الرامية لدعم جهود مجلس دبي والمجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، وتحقيق الأهداف الطموحة التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقق سعادة ورفاه المجتمع