القوات المسلحة الإماراتية الأكثر فعالية واحترافية على المستوى العربي

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أكد الدكتور أثول ييتس الأستاذ المساعد، بقسم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة خليفة، أن القوات المسلحة الإماراتية تعد اليوم القوة الأكثر فاعلية واحترافية على المستوى العربي، مشيراً إلى أن هذا يعد إنجازاً مذهلاً أخذاً بعين الاعتبار قلة عدد السكان، وحجم القوات الصغير نسبياً وتاريخ نشأة الدولة الحديث.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بعنوان "تطور القوات المسلحة الإماراتية وقواتها السابقة: 1965-1980" .

وتحدث المحاضر عن أهم العوامل التي ساعدت دولة الإمارات على بناء جيش قوي ومحترف، والتي من بينها الإنفاق العسكري الكبير وشراء أفضل المعدات المتوافرة، مشيراً إلى أن المال لم يكن العامل الأكثر أهمية، وإنما دور القيادة وانخراطها المباشر في جهود بناء القوات المسلحة وتطويرها، حيث كان الشيخ زايد طيب الله ثراه، يشارك بشكل مباشر في عمليات التدريب، وأظهر مهارات عسكرية بارزة.

وتناول الدكتور ييتس، قصة تطور القوات المسلحة في الإمارات، وتاريخ قوة دفاع أبوظبي، وقوات الإمارات الأخرى، والقوات المسلحة الإماراتية حتى عام 1980، وألقى الضوء على جهود المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكيف تمكن من بناء جيش حديث منذ البداية.