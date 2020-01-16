شرطة أبوظبي تبث مشاهد حقيقية لمخالفات عدم ترك مسافة كافية

المصدر: البيان الإلكتروني

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم بأبوظبي مشاهد حقيقية ترصد عدة مخالفات لعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات وبدأت شرطة أبوظبي بتفعيل المنظومة الذكية وأجهزة الرادارات الثابتة لرصد تلك المخالفات.

وكانت شرطة أبوظبي قد أعلنت سابقاً عن موعد تفعيل المنظومة التي بدأت بتطبيقها يوم أمس الأربعاء الموافق 15 يناير 2020.