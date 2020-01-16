لجنة «أهداف التنمية المستدامة» تطلق تقرير الشباب العربي والاستدامة

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

اطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مركز الشباب العربي "تقرير الشباب العربي والاستدامة" الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، وذلك بحضور معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي ريم الهاشمي وزير دولة ومعالي مريم المهيري وزير دولة لشؤون الأمن الغذائي.

جاء إطلاق التقرير ضمن فعاليات اليوم الأخير للقمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، ويركز "تقرير الشباب العربي والاستدامة" على إبراز دور الشباب العربي في دعم أهداف التنمية المستدامة عبر تسليط الضوء علي مبادرات الشباب العربي.