محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع ميركل وترودو القضايا الدولية الإقليمية

المصدر: أبوظبي- وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من أنغيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض سموه والمستشارة ميركل مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات والأحداث في المنطقة، والسبل الكفيلة باحتوائها ومعالجة تداعياتها، وأكدا أهمية بذل مزيد من الجهود والعمل على تعزيز أسس الأمن والاستقرار بها.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،أمس، اتصالاً هاتفياً من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واستعرض سموه ورئيس وزراء كندا خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسبل احتواء تداعياتها وضرورة خفض التوتر، وتجنب التصعيد الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم فيها، وأكدا أهمية اتباع الحلول والوسائل الدبلوماسية ولغة الحوار لمعالجة قضايا المنطقة ومستجداتها.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعازيه ومواساته لرئيس وزراء كندا في الضحايا من مواطني بلاده الذين كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة. وأعرب جاستن ترودو رئيس وزراء كندا عن شكره وتقديره للمشاعر التي أبداها سموه تجاه ضحايا الطائرة.