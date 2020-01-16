فتح باب التسجيل لـ«القافلة الوردية»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عن فتح باب التسجيل للمسيرة التي ستنطلق على مدار 10 أيام أواخر فبراير المقبل، بمناسبة مرور 10 أعوام على انطلاقنا ودورها بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، وتقديم الفحوصات المجانية عنه للمجتمع الإماراتي.

ووضعت القافلة شروطاً للراغبين بالمشاركة، إذ يجب ألا يقل العمر عن 16 عاماً، وأن يمتلكوا معرفة تامة برياضة الفروسية وترويض الخيل، إضافة إلى التمتّع بلياقة بدنية وقوّة تحمل كون المسيرة تجوب إمارات الدولة السبع على صهوات الخيل، وتقطع 15 كيلو متراً يومياً على مدار 10 أيام.

وناشدت اللجنة الراغبين بالمشاركة إلى الإسراع في تقديم طلباتهم من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https:/‏‏/‏‏www.pinkcaravan.ae/‏‏register/‏‏، حتى موعد أقصاه 15 فبراير 2020، ليتسنى الانتهاء من إجراء اختبارات اللياقة البدنية والمهارات الفروسية.