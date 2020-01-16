وزير خارجية سلوفينيا يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زار الدكتور ميرو سيرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا، أمس، واحة الكرامة في أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الدكتور ميرو سيرار مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً، يستند كل منها إلى الآخر كونه رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الدكتور ميرو سيرار في مرافق واحة الكرامة وأروقتها.