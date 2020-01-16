ملتقى في الشارقة يبحث «هندسة المستقبل» 21 الجاري

المصدر: الشارقة - أسامة أحمد

تنظم بلدية مدينة الشارقة برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ملتقى الشارقة الثاني للهندسة تحت شعار «هندسة المستقبل» يومي 21 و 22 يناير الجاري في قاعة الجوهرة، ويستعرض الملتقى تقنيات الثورة الرقمية.

ويسلط الملتقى بحسب المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني في بلدية مدينة الشارقة، والذي تحدث خلال مؤتمر صحافي عقدته البلدية، أمس، الضوء على حول الحلول الذكية، التي سيتم تطبيقها في المستقبل للارتقاء بكل الأنشطة المتعلقة بالهندسة الإنشائية والمعمارية.

وبحسب السويدي تتضمن أعمال اليوم الأول للملتقى محاضرات وورش عمل وندوات متخصصة بالشأن الهندسي، وموجهة إلى شرائح كبيرة من المتخصصين وطلاب المدارس الثانوية، وذلك لتعريفهم بأهمية مجالات الهندسة ودورها في عملية تطوير الخدمات ومواكبة التطور التقني، وفي اليوم الثاني سوف تقدم الجهات المشاركة أوراق عمل تتوزع على 3 محاور تركز على تقنيات الثورة الرقمية وتوظيفها لتطوير العمل الحكومي، والتخطيط الحضري المبتكر لبيئة عمرانية مستدامة ودمج التقنيات الحديثة في القطاع الهندسي العقاري.

استشراف المستقبل

وأكد السويدي: «إن الملتقى يعكس حرص البلدية على نقل خبراتها إلى المجتمع واستشراف المستقبل، من خلال توفير خدمات رقمية وأبنية ذكية واعتماد أفضل المعايير والمواصفات العالمية التي تحاكي المستقبل».

ومن جانبه قال الدكتور أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري «إن الملتقى يعكس تميز بلدية مدينة الشارقة في مواكبة المستقبل وتطوير خدماتها الرقمية».