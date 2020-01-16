حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة فاضل بن بطي العبدولي

المصدر: الشارقة - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء إلى أسرة وعائلة العبدولي في وفاة المغفور له فاضل بن بطي العبدولي.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان - خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة مغيدر بالشارقة - عن خالص عزائه ومواساته.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.