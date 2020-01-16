إضافة خدمة دفع تعرفة المواقف إلى «نول بلاس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إضافة خدمة دفع تعرفة مواقف المركبات عن طريق حساب المواقف المتاح ضمن التطبيقات الذكية إلى برنامج نول بلاس واحتساب نقاط الولاء في البرنامج، وذلك في سعيها المتواصل لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي المواقف.

وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرص الهيئة الدائم على إسعاد المتعاملين، من جميع شرائح المجتمع.

ويتم تطبيق برنامج نقاط الولاء على خدمة دفع رسوم المواقف عن طريق محفظة المواقف الالكترونية من خلال تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي فقط، وتهدف الهيئة من خلال المبادرة إلى تشجيع أصحاب المركبات لاستخدام حساب المواقف لدفع الرسوم المقررة للمواقف العامة في إمارة دبي. ويمكن للمستخدمين شحن محفظة المواقف من خلال «بطاقة نول وmPay وePay». والهدف كذلك من تطبيق برنامج نقاط الولاء على خدمة دفع رسوم المواقف عن طريق محفظة المواقف الالكترونية من خلال تطبيقات الهيئة الذكية هو تشجيع الجمهور على استخدام التطبيقات الذكية والاستفادة من المزايا الأخرى.