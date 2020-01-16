«آل مكتوم الخيرية» تبحث التعاون مع الأزهر الشريف

المصدر: القاهرة - وام

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمقر المشيخة في القاهرة، ميرزا الصايغ مدير مكتب حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، والدكتور صلاح الجعفراوي.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين هيئة آل مكتوم الخيرية والأزهر الشريف في مجالات عمل الهيئة خيرياً وثقافياً، خاصة وأن الهيئة لها العديد من الأنشطة الخيرية في محافظات الصعيد بمصر.

وأشار الصايغ إلى أنه ناقش مع فضيلة الإمام الأكبر مسألة ابتعاث دعاة ووعاظ الأزهر الشريف إلى مراكز الهيئة المنتشرة في كل أنحاء العالم لنشر المنهج الأزهري المستنير.