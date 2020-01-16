«الإمارات للطبيعة» تطلق منصة لجمع التبرعات لمتضرري حرائق أستراليا

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت جمعية الإمارات للطبيعة حملة لجمع التبرعات من خلال المنصة الرقمية «YallaGive» والتي تمكن سكان الإمارات من تقديم الدعم والمساهمة في حماية الحياة الفطرية والطبيعة في أستراليا التي تأثرت بالحرائق أخيراً.

وتهدف التبرعات إلى تلبية نداءات الاستغاثة الطارئة التي أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة في أستراليا، والذي بدوره أنشأ صندوقاً خيرياً يهدف لجمع 30 مليون دولار لدعم الحياة البرية والطبيعة الأسترالية.

ويهدف الصندوق إلى تقديم استجابة فورية لما تعرضت له الحياة الفطرية واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية الهامة للأحياء البرية والإنسان ورفد جهود أستراليا استعداداً للمستقبل بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

ودعت جمعية الإمارات للطبيعة كافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات والشركات العاملة في الدولة إلى المساهمة في هذه الجهود.

وقد أثرت حرائق الغابات في أستراليا على أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي الأسترالية كما أودت بحياة 25 شخصاً على الأقل وتدمير أكثر من 2000 منزل، إضافة إلى إصابة ونفوق ما يقدّر بنحو 1.25 مليار حيوان في أستراليا مثل الكنغر والكوالا والولب وطيور الكوكابورا والكوكاتو وطيور آكل العسل.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: يغمرنا الحزن في جمعية الإمارات للطبيعة جرّاء حرائق الغابات في أستراليا والدمار الذي خلفته على السكان والأحياء الطبيعية.

وأضافت: لقد كانت هذه الحرائق مدمّرة للحياة البرية في أستراليا، حيث تأثرت مساحات شاسعة من الغابات والحدائق والمتنزهات، ومن هنا جاء حرصنا على الإسهام في توفير صندوق خيري يهدف لدعم الحياة البرية والطبيعة في أستراليا ومنح جميع أفراد المجتمع والشركات العاملة في دولة الإمارات الفرصة للتبرع لدعم الطبيعة.

وأعربت ليلى عبد اللطيف عن شكرها الجزيل لكل من ساهم من الأفراد والشركات في دعم هذا الصندوق.