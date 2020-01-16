بحث العلاقات مع نيكاراغوا

المصدر: ماناجوا - وام

أكد دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا سعي بلاده إلى تطوير العلاقات مع دولة الإمارات في القطاعات كافة خاصة في التعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقائه سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، وغير المقيم لدى نيكاراغوا، حيث تم التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل السفير إلى دانييل أورتيغا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجمهورية نيكاراغوا ولشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وأشار إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز الروابط المشتركة بين البلدين الصديقين، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات.