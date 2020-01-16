المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يوثق في فيلم قصير أنشطة حمد الشرقي خلال 2019

المصدر: الفجيرة - وام

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة عن إنتاج فيلم قصير يستعرض فيه أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على مدار عام 2019، وهو الفيلم السادس من نوعه الذي ينتجه المكتب الإعلامي ضمن سلسلة الفيديوهات والأفلام التي تخص التوثيق السنوي لأنشطة صاحب السمو حاكم الفجيرة، والتي يتزامن نشرها كل عام مع إصدار كتاب سنوي يتضمن تفاصيل تلك الأنشطة مع أرشيف صور كامل لها.

ويعرض الفيلم الذي حمل عنوان «صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي.. 2019» ويبثه المكتب الإعلامي على قناته الخاصة في «يوتيوب» (bit.do/‏‏Fujairah-media-office) أهم الفعاليات التي شارك فيها صاحب السمو حاكم الفجيرة، إلى جانب أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، ومن ضمنها الاحتفال باليوم الوطني الــ48 والذي أقيم تحت شعار «إرث الأولين»، إضافة إلى عدد من المناسبات الدينية والوطنية الكبرى في الدولة.

كما يعرض الفيلم استقبال سموه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر، حيث ناقش سموهما عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

ويوثق الفيديو تمثيل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي للدولة في عدد من المحافل الدولية والعربية، حيث ترأس سموه وفد الدولة المشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والتقى على هامشها كلاً من أمير دولة الكويت وعاهل مملكة البحرين ورئيس الوزراء الإيرلندي ورئيس وزراء هولندا، كما ترأس سموه وفد الدولة المشارك في أعمال القمة العربية بدورتها الثلاثين التي عقدت في العاصمة التونسية «تونس»، وحضر سموه، في العام نفسه، نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

ويستعرض الفيلم متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي لعدد من المشاريع الاقتصادية والخدمية الكبرى والاتفاقيات بهذا الخصوص في الإمارة، وفي مقدمتها لقاء سموه مع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة حيث اطلعا معاً على سير عمل صوامع الاتحاد للحبوب، إلى جانب استقبال سموه في قصر الرميلة، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي حيث تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة الخطط المستقبلية لتطوير مطار الفجيرة الدولي، كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية الفجيرة وروتردام الهولندية، وعلى الصعيد العلمي اطلع على استراتيجية «كليات التقنية» وقام بدعم مسيرتها التعليمية بمنحها قطعة أرض لتوسيع مبانيها.

جولات

يتابع الفيلم جولات صاحب السمو حاكم الفجيرة الاطلاعية والتفقدية في كافة مناطق إمارة الفجيرة وحضوره مجموعة من الفعاليات التي أقيمت فيها، إلى جانب مشاركاته في عدد من المناسبات العامة التي تتعلق بمواطني الإمارة والدولة، كما يوثق الفيلم لقاءات سموه برئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء، ومسؤولي وسفراء عدد من دول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والأجنبية والشخصيات السياسية.