حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع سفير إيطاليا

المصدر: رأس الخيمة- وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، نيقولا لينير، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة، التي تربط دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبه، عبر نيقولا لينير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات الاستراتيجية القوية، التي تربط بين البلدين.