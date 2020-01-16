حاكم أم القيوين يوقع على القطعة الأخيرة من «مسبار الأمل»

المصدر: أم القيوين - وام

أعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين عن فخرهما واعتزازهما بأبناء الإمارات من شباب وشابات لجهودهم الكبيرة في إنجاز مشروع «مسبار الأمل» الذي يمثل خطوة عظيمة لاستكشاف المريخ وتطوير قطاع الفضاء بسواعدهم وقدرتهم على التحدي ليثبتوا للعالم أنهم على قدر تحمل هذه المسؤولية.

وأكد سموهما أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تحرص على توفير كل الإمكانات في سبيل الوصول إلى الفضاء.

جاء ذلك خلال لقاء سموهما معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة قائد الفريق العلمي لمسبار الأمل وعدداً من أعضاء فريق المشروع وتوقيع سموهما أمس بقصر سمو الحاكم على القطعة الأخيرة في «مسبار الأمل» والتي تحمل أسماء أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وتواقيع سموهم إلى جانب تواقيع سمو أولياء العهود.

واستمع سموهما من أعضاء فريق «مسبار الأمل» برئاسة عمران أنور شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، لشرح حول أبرز مراحل المشروع.