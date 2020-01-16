استعدادات لاستضافة المخيم العربي في المرموم

قررت مفوضية كشافة دبي بدء الاستعداد المبكر لتنظيم واستضافة مخيم المرموم الكشفي لدول الوطن العربي والمرتقب إقامته في نوفمبر أو ديسمبر العام الحالي، وذلك لكي يظهر بشكل استثنائي ومثالي خصوصاً أنه سيتزامن مع استضافة دبي للتظاهرة العالمية (إكسبو 2020).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المفوضية بمقرها في دبي، بحضور الدكتور عبد الله المشرخ عضو مجلس إدارة كشافة الإمارات ونائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، ونورة المطوع عضو مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي والقائد خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات مشرف عام اللقاء والمدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي وعدد من الكفاءات الكشفية والقيادات الرياضية. وتم من خلاله تكريم أعضاء المفوضية والمساهمين بنجاح المخيم الكشفي الخليجي، والاستماع للآراء ومناقشة الإيجابيات والسلبيات الكفيلة بتعزيز العمل الناجح أو الحد من المعوقات التي تصادف العمل الكشفي.

وتقدم الدكتور المشرخ بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات للدعم اللامحدود، الذي مهد لنقلة نوعية بارزة في كل المجالات ومنها في العمل الكشفي، وأكد أهمية العمل المبكر وتأمين الجاهزية الكاملة. (دبي - البيان)