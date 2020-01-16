ابتعاث 23 موظفاً بـ«إسلامية دبي» للدراسة في 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إرسال 23 مبتعثاً في بعثات دراسية داخلية وخارجية، بتخرج 3 موظفين في عام 2019.

وأفاد يوسف سعد البوسميط، مدير إدارة الموارد البشرية، بأن الدائرة تتبنى فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في بناء الإنسان الواعي والمنتج، والاستثمار والنهوض به من خلال توفير العديد من المزايا والخدمات المساندة التي تعود بالنفع عليه وعلى الوطن.

وأضاف البوسميط إن سياسة الدائرة واضحة من خلال دعم مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث، حيث إنه تم اعتماد 7 طلبات لموظفات راغبات في إكمال مسيرتهن التعليمية، وتم اعتماد 15 طلباً لموظفي الدائرة في مختلف وحداتها التنظيمية.