اختتام التسجيل في مسابقة الشيخة هند للقرآن اليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن اليوم هو آخر يوم للتسجيل في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ 21، وذلك من خلال أحد مراكز تحفيظ القرآن الكريم المعتمدة في مدن الدولة، على أن تبدأ يوم السبت الموافق لـ 25 يناير الجاري التصفيات المبدئية للمسابقة والتي تستمر حتى الثاني من شهر فبراير القادم، وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: «أن هذه المسابقة المباركة التي تدخل عامها الـ 21 تحظى باهتمام كبير وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، وقد حرصت سموها على أن تكون هذه المسابقة مفتوحة للجنسين من مواطنين ومقيمين من حفظة كتاب الله العزيز بفروعها الـ 9.