المصدر: دبي - وام

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة حظر استيراد الطيور الحية من المجر وسلوفاكيا، بسبب تسجيل إنفلونزا الطيور. واستناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في جمهوريتي المجر وسلوفاكيا، وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الدولة فقد تقرر التالي: «حظر استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المجر وسلوفاكيا ولحين استقرار الوضع الصحي».

وتنظيم استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وفقاً لنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها من المجر وسلوفاكيا إلى الدولة، والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها. وتنظيم استيراد بيض المائدة وفقاً لنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير بيض المائدة ومنتجاته من المجر وسلوفاكيا إلى الدولة والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها من كل مقاطعات المجر وسلوفاكيا.

والاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً «اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة» من كل مقاطعات المجر وسلوفاكيا.