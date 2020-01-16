«أبوظبي للتقاعد» يتعاون مع المغرب

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل صندوق أبوظبي للتقاعد برئاسة خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام الصندوق، وفداً من صندوق «الإيداع والتدبير» بالمملكة المغربية الشقيقة، برئاسة عبد اللطيف زغنون، مدير عام صندوق الإيداع، والذي اطّلع على آليات العمل في الصندوق، وبحث تبادل الخبرات المهنية والسياسات والخطط المتعلقة بالتقاعد والتأمينات واستراتيجيات الاستثمار.

وتأتي الزيارة في إطار اتفاقية التعاون التي وقّعها صندوقا أبوظبي للتقاعد، والإيداع والتدبير، في الرباط العام الماضي، بهدف تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بين الجانبين، من خلال التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول نظام التقاعد، استناداً إلى المبادئ التي تضمنتها اتفاقيات العمل الاقتصادي والعربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي العربي والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. وخلال الزيارة استمع أعضاء الوفد إلى شرح مفصل حول طبيعة عمل الصندوق.