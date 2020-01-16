«زايد العليا لأصحاب الهمم» توظف 40 من منتسبيها

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن توظيف 40 من منتسبيها من أصحاب الهمم في مجموعة الساحل الغربي المحدودة «الوطنية» للعمل في مجالي عمليات التدوير أو إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية ما يعد خطوة نوعية جديدة تحققها المؤسسة ضمن جهودها المنصبة نحو تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.

وجرى توقيع عقود التوظيف لـ 23 طالباً بين أولياء أمورهم ومجموعة الساحل، كما تم إبرام التعاقد في هذا الشأن بين «زايد العليا» ومجموعة الساحل الغربي صاحبة النشاط التجاري في مجال إعادة تدوير البلاستيك بمقر مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني التلاعب للمؤسسة.

وقع العقد عن مؤسسة زايد العليا عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسّة، وعن مجموعة الساحل الغربي جوعان عويضة الخيلي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد الدولية للاستثمار والمفوض بالتوقيع، وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات لخدمة أصحاب الهمم.