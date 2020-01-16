الإمارات من الدول الأكثر أماناً في العالم

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

كشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، أن دولة الإمارات تعد ضمن الدول الأكثر أماناً في العالم من التهديدات الإرهابية، فيما صنفت ثلاث دول عربية ضمن الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب وهي العراق وسوريا واليمن، إلى جانب كل من: أفغانستان ونيجيريا وباكستان والصومال والهند والفلبين والكونغو.

واستضاف نادي المراسلين الأجانب في الإمارات، مساء أمس، إطلاق مؤشر الإرهاب العالمي في الشرق الأوسط 2019، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام، حيث عرض سيرجي ستروبانتيس مدير معهد الاقتصاد والسلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا النتائج الرئيسية للمؤشر.

وصنف المؤشر الذي يصدر للسنة السابعة على التوالي 163 دولة وفقا للتأثير النسبي للإرهاب مع الأخذ في الاعتبار عدد الحوادث الإرهابية والقيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالممتلكات، وقد شمل التقرير هذا العام ثلاث دول عربية هي العراق وسوريا واليمن ضمن الدول العشر الأكثر تأثراً بالإرهاب، بينما احتلت الإمارات المرتبة 130 في المؤشر مع تصنيف المخاطر فيها على أنه «منخفض جداً». وأكد منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام، أن «تلك النتائج تظهر كيف أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، من حيث قابلية التعرض لتهديدات إرهابية». وأضاف: «أشكر سيرغي وفريق معهد الاقتصاد والسلام على العمل المهم الذي يقومون به لمساعدتنا على فهم طبيعة الإرهاب المعاصر بشكل دقيق».

تكاليف مكافحة الإرهاب

وأشار ستروبانتس إلى أن مكافحة الإرهاب كلفت دول العالم 33 مليار دولار. وأوضح التقرير أن تراجع تنظيم داعش الإرهابي استمر للعام الثاني على التوالي وانخفضت نسبة الوفيات المنسوبة إلى المجموعة بنسبة 69 %، مع انخفاض هجمات «داعش» بنسبة 63 % في عام 2018. لافتا إلى أن عدد المقاتلين «الدواعش» المتبقين حاليا في العراق وسوريا يقدر بنحو 18 ألف إرهابي، علما بأن عددهم في عام 2014 بلغ 70 ألف إرهابي. وارتفعت الحوادث اليمينية المتطرفة بنسبة 320%، مشيراً إلى أن الأيديولوجية السياسية تمثل قوة مشجعة لارتفاع نسبة الدافع الإرهابي.

وبحسب التقرير سجل الصومال ثاني أكبر انخفاض في عدد الوفيات عام 2018 على التوالي، مع تسجيل 824 حالة وفاة عن عام 2017 وتراجعت هجمات حركة الشباب الإرهابية بنسبة 24 % بعد زيادة في استهداف الغارات الجوية مقراتهم بقيادة الولايات المتحدة.

فيما حلت أفغانستان محل العراق باعتبارها البلد الأكثر تضرراً عن طريق الإرهاب، حيث سجلت زيادة بنسبة 59 % في الإرهاب بوفاة 7.379 في عام 2018، حيث تتماشى تلك بشكل وثيق مع زيادة شدة الحرب الأهلية.

وبخلاف أفغانستان هناك ثلاثة بلدان أخرى فقط سجلت زيادة كبيرة في الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2018 وهي نيجيريا ومالي وموزمبيق وسجلت أكثر من 100 وفاة.

الأكثر دموية

عرض معهد الاقتصاد والسلام، نتائج المؤشر فيما يخص الصورة العالمية الأوسع، مبيّناً أنها شهدت انخفاضاً في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث الإرهابية بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2018، مشيراً إلى أن 98 دولة قد حسنت ترتيبها، مقارنة بأربعين دولة أخرى تشهد تدهوراً. وقد أوضح تقرير هذا العام أيضاً أن حركة طالبان تفوقت على داعش باعتبارها أكثر الجماعات الإرهابية دموية في العالم، حيث كانت مسؤولة عن 38٪ من إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب، مما يجعل أفغانستان الدولة الأكثر تضرراً من الإرهاب في العالم.