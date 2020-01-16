محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا.. بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واستعرض سموه ورئيس وزراء كندا خلال الاتصال.. عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسبل احتواء تداعياتها وضرورة خفض التوتر وتجنب التصعيد، الذي يهدد الأمن و الاستقرار والسلم فيها، وأكدا أهمية اتباع الحلول والوسائل الدبلوماسية ولغة الحوار لمعالجة قضايا المنطقة ومستجداتها.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه ومواساته لرئيس وزراء كندا في الضحايا من مواطني بلاده الذين كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأعرب جاستن ترودو رئيس وزراء كندا عن شكره وتقديره للمشاعر التي أبداها سموه تجاه ضحايا الطائرة.