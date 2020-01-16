ضاحي خلفان يطلع على جاهزية غرفة العمليات بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، على أنظمة غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجاهزيتها، وتلقي البلاغات وإسنادها للدوريات العاملة لتحقيق أسرع زمن استجابة، ونظام الخرائط التي تحدد مسار دوريات الشرطة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الفريق ضاحي خلفان تميم، للقيادة العامة لشرطة الشارقة أمس، حيث كان في استقباله اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، ونائبه العميد عبد الله مبارك بن عامر، والمديرون العامون وعدد من كبار الضباط بشرطة الشارقة.

وناقش معاليه خلال الاجتماع الذي حضره العميد وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعميد أحمد المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، والمهندس علي محسن العمري، المدير التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة، جاهزية أنظمة الاتصال بدوريات الشرطة، والقدرة التشغيلية لشبكات الاتصال، ومجالات التغطية في مناطق إمارة الشارقة.

رؤية مستقبلية

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الرؤية المستقبلية لشرطة الشارقة، والتي تضمنت، التحديث المستمر لمنظومة إدارة البلاغات، وربط الأنظمة الأمنية، وبيان المناطق الساخنة على خارطة أنظمة المعلومات، وتتبع مسار الدوريات وتوحيد آلية استخراج البلاغات، واحتساب زمن الاستجابة على مستوى القيادة العامة.

وقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، يرافقه اللواء سيف الزري الشامسي، وكبار الضباط، بالاطلاع على سير العمل على أرض الواقع من خلال غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة الشارقة، وخطوات سير البلاغات لدورية الشرطة وكيفية تتبع البلاغ من غرفة العمليات، وسرعة وصولها إلى الموقع المبلغ عنه، والإجراءات المتخذة من قبل رجال الدورية.

كما اطلع معاليه على أنظمة نداء الاستغاثة (SOS)، وإدارة البلاغات ونظام معالجة وتطوير الأعطال في غرفة العمليات.

وفي ختام الزيارة، أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بشكل عام والقيادة العامة لشرطة الشارقة بشكل خاص، في مجال تطوير منظومة العمل الأمني.

من جانبه، أعرب اللواء سيف الزري الشامسي، عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على تشريفه بزيارة القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحرصه على الاطلاع على آلية العمل بغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة.