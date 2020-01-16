تشكيل لجنة المراقبة الإلكترونية بالدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت وزارة الداخلية خلال اجتماع تنسيقي، أسس تشكيل لجنة خاصة بالمراقبة الإلكترونية التي تم تفعليها على مستوى الدولة، وذلك تنفيذاً للقرار الخاص بهذه المنظومة وضمن الخطة الوطنية المرسومة لها، إلى جانب مناقشة بناء مؤشرات استراتيجية سنوية، وأفضل السبل الكفيلة في تحقيق الأهداف الرئيسية للمنظومة والمرتكزة على تحسين جودة الحياة.

وعقد الاجتماع في مقر الوزارة، بحضور العميد الدكتور راشد سلطان الخضر الزعابي مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، والعميد صلاح الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والعقيد الدكتور عبد العزيز خميس الشامسي مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية.