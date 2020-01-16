الثلوج تغطي قمة جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

تلألأت قمة جبل جيس في رأس الخيمة، صباح أمس، بلونها الأبيض مع أشعة الشمس التي حولت القمة الأعلى في الدولة إلى لوحة طبيعية بعد هطول الثلوج مساء أول من أمس وحتى ساعات الصباح الباكر، حيث واصلت درجات الحرارة انخفاضها مسجلة 1 تحت الصفر عند الساعة الـ 04.15 من صباح أمس، بحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، وشهدت مناطق الأودية والسدود ارتفاع كميات المياه المحتجزة لتجذب السياح والزوار من مختلف مناطق الدولة للاستمتاع بالأجواء الباردة.

وواصلت مناطق الإمارة البرية والطبيعية تحولها إلى اللون الأخضر مع استمرار هطول الأمطار خلال فصل الشتاء مسجلة أعلى معدلاتها مقارنة بالأعوام الماضية، وسط فرحة العائلات والسياح الذين توافدوا لقضاء أوقاتهم في المناطق الطبيعية، وارتفعت معدلات التخييم في مختلف مناطق رأس الخيمة، وترافق الأمر مع عوامل الأمان والحماية التي توفرها الجهات المعنية، والتي تأتي في مقدمتها الدوريات المرورية لشرطة رأس الخيمة، وانتشار عربات الطعام والمشروبات الساخنة بالقرب من مواقع التخييم لتوفير احتياجات مرتادي تلك المناطق.

حماية

وأكد العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة: «أن إغلاق دوريات شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع دوريات «راقب» البيئية التابعة لدائرة الخدمات العامة، الطرق المؤدية إلى قمة جبل جيس ومنع مرور المركبات القادمة من مختلف مناطق الدولة، يأتي احترازياً بهدف حماية قائدي المركبات ومرافقيهم من المخاطر المفاجئة التي قد تطرأ نتيجة لتقلبات الطقس أو ارتفاع المياه في مجاري الأودية، وخاصة المجرى المؤدي إلى وادي البيح، والتي تستقبل العديد من المصبات والأودية الجبلية».

وأشار إلى «أن إغلاق الطرق جاء بالتنسيق مع دائرة الخدمات العامة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، حيث تكون الرؤية منعدمة في المناطق الجبلية نتيجة لغزارة هطول الأمطار وجريان الأودية، مناشداً قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال الشرطة حفاظاً على سلامتهم وعدم الاقتراب من أطراف مناطق الأودية التي تكون فيها التربة ضعيفة، والتي قد تؤدي إلى حوادث غرق المركبات داخل المياه».

وتواصل فرق العمل بمؤسسة الأشغال صيانة جميع الطرق المتأثرة من جريان مياه الأمطار في مجاري الأودية الجبلية، ومنها طريق وادي البيح المؤدي إلى قمة جبل جيس، والمقرر افتتاحه خلال 3 أيام.