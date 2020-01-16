سحب 18 مليون غالون مياه من الطرق

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير إدارة الطرق بوزارة تطوير البنية التحتية، عن مواصلة عمليات فرق الطوارئ بالوزارة سحب تجمعات مياه الأمطار من الطرق الاتحادية في المناطق الشمالية للدولة، كما تم افتتاح جميع المخارج الأرضية على الطريق الدائري في رأس الخيمة أمام حركة المرور.

وأشار إلى أن فرق العمل سحبت 18 مليون غالون من المياه من الطرق والمخارج في 35 موقعاً على 8 طرق اتحادية بمجموع 700 كيلومتر، واستخدام 20 مضخة على جانبي الأنفاق لنقل تجمعات المياه مباشرة إلى المناطق المجهزة لاستيعابها، بالإضافة لتشغيل 60 آلية في عمليات صيانة الطرق، حيث تم صيانة 110 نقاط بمجموع 8 آلاف متر مربع، من خلال 100 ساعة عمل، قام بها 155 مهندساً وفنياً وعاملاً ومراقباً، وشملت تلك النقاط 8 طرق اتحادية وبين أن فرق الطوارئ بالوزارة وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع التابعة للوزارة في المناطق الشمالية بالدولة بدأت بصورة مباشرة في إنجاز مشاريع صيانة النقاط المتضررة والتي تنوعت بين البسيطة والمتوسطة والشديدة، وفق الخطط الاستراتيجية لحالات الطوارئ التي أقرتها الوزارة وعدم انتظار الإجراءات التقليدية.