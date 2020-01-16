"هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "نفذت 1794 ساعة توعوية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 1794 ساعة توعوية العام الماضي، وذلك من خلال 310 فعاليات وأنشطة تتصل بمواضيع السلامة الغذائية والثروة الحيوانية والزراعة المستدامة في إمارة أبوظبي.

واستهدفت الأنشطة التوعوية المنفذة عشرات الآلاف من طلبة المدارس في إمارة أبوظبي، وزوار المهرجانات والمعارض والفعاليات التي أقيمت على مدار العام، بالإضافة إلى موظفي الهيئة من خلال الفعاليات والحملات التوعوية الداخلية، وذلك في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بالوعي المجتمعي فيما يتعلق بمختلف مجالات عملها.

واستحوذت برامج التوعية الموجهة لتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الحيوي على نحو 24.6% من إجمالي ساعات التوعية، حيث بلغ عدد الساعات التوعوية المنجزة في مجال الثروة الحيوانية 441 ساعة تم تنفيذها عبر 72 فعالية.