محمد بن زايد وميركل يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والقضايا الإقليمية

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض سموه والمستشارة ميركل مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات والأحداث في المنطقة والسبل الكفيلة باحتوائها ومعالجة تداعياتها.. و أكدا أهمية بذل مزيد من الجهود و العمل على تعزيز أسس الأمن والاستقرار بها.