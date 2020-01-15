محمد بن راشد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالوزير الجزائري و استعرض معه العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين المبنية على الإحترام المتبادل ومراعاة مصلحة شعبيهما الشقيقين على مختلف الصعد .. وتمنى سموه للجزائر وشعبها الشقيق دوام العزة والتقدم والاستقرار.

إلى ذلك نقل وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحيات فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون و تمنياته لقيادة دولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة و معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعبد الكريم طواهرية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة .