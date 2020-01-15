محمد بن زايد: القوات المسلحة المصرية قوة لكل العالم العربي

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية افتتاح قاعدة " برنيس العسكرية " في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية - في محافظة البحر الأحمر - إضافة إلى تنفيذ " قادر 2020 " أضخم مناورة بالذخيرة الحية تشارك فيها عناصر من القوات الجوية والبحرية والإنزال البرمائي المصرية.

وستعمل " القاعدة الجو بحرية " على دعم أعمال تأمين الحدود الجنوبية والمصالح الاقتصادية والثروات الطبيعية لجمهورية مصر العربية إضافة إلى دعمها عمليات الأسطول الجنوبي المصري في البحر الأحمر.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - في تصريح له بهذه المناسبة - أخاه الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح القاعدة العسكرية الجديدة ..مشيدا بامكاناتها وتجهيزاتها المتطورة وما تمثله من إضافة نوعية مهمة للقدرات العسكرية المصرية ودعم لحرية الملاحة وأمنها في منطقة البحر الأحمر إضافة إلى أهميتها في خدمة مشروعات التنمية بما تضمه من رصيف بحري ومطار ومحطة لتحلية المياه.

وقال سموه : إن القوات المسلحة المصرية ليست حصنا لمصر الشقيقة فقط وإنما هي قوة لكل العالم العربي لأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعا .. مضيفا أن مصر بقواتها المسلحة القوية والمتطورة تمثل عنصر استقرار وسلام في المنطقة.

وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية أخوية واستراتيجية وتتسم بعمقها وتجذرها على المستويين الرسمي والشعبي في ظل الرؤى المتسقة بين قيادتيهما والحرص المشترك على التشاور المستمر حول القضايا والملفات والتحديات في البيئتين الإقليمية والدولية والإيمان بوحدة الهدف والمصير.

وأشار سموه إلى أن تعزيز القدرات العسكرية المصرية والعربية يسهم في حماية المكتسبات التنموية لشعوب المنطقة ويوفر البيئة الآمنة للتطور الاقتصادي والحضاري وتعزيز الأمن والسلم ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى العالمي كذلك بالنظر إلى ما تمثله المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط من أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى أمن العالم كله ومصالحه.

وأشاد سموه بما يتمتع به الجندي المصري من كفاءة عالية ومهارات متقدمة وجاهزية واستعداد انعكست على دقة تنفيذ ختام عمليات التمرين الحي " قادر 2020 " الذي نفذ في البحر الأحمر.

وشدد سموه - في تصريحاته على هامش حضوره افتتاح القاعدة العسكرية المصرية - على أن الشعوب العربية تتطلع إلى التنمية والاستقرار وتنبذ الصراعات والحروب، لكن التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة هي التي تسبب التوترات وتستنزف الجهود والمقدرات ..داعياً المجتمع الدولي إلى الإسهام بفاعلية في إرساء السلام في المنطقة بما يحقق طموحات شعوبها في التطور والبناء.

وقد بدأت مراسم الافتتاح بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من ضيوف مصر من الدول الصديقة والشقيقة و وزراء الدفاع ورؤساء الأركان إلى قاعدة برنيس العسكرية حيث عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم قام الرئيس السيسي برفع علم القوات المسلحة على قاعدة برنيس العسكرية إيذانا بافتتاحها.

ثم ألقى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة قدم خلالها شرحا حول الفكرة الاستراتيجية التعبوية للمناورة " قادر 2020 " .. مؤكدا أن المناورة تأتي تأكيدا على قدرة القوات المسلحة المصرية بوصفها إحدى قوى الدولة الشاملة واستعدادها الدائم لحماية أمن أراضيها وسلامتها والمياه الإقليمية والمصالح القومية في الاتجاهات الاستراتيجية كافة.