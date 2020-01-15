"البيان" تهدي محمد بن راشد "رسائل حب" من أطفال لاجئين في سبع دول

المصدر: دبي ــ البيان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، هدية عبر "البيان"، عبارة عن "رسائل حب" من أطفال لاجئين حول العالم، وذلك خلال زيارة سموه للمقر الجديد للمكتب الإعلامي في حكومة دبي ظهر اليوم.

وقدمت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول، شرحاً لسموه عن "جدارية التسامح"، التي تضم مجموعة منتقاة من بين 2000 رسم تجسد نظرة ألفي طفل لاجئ لمفهوم التسامح، وذلك تقديراً لريادته في خدمة القضايا الإنسانية في كل العالم، والجهود المؤثرة التي تقودها الإمارات لتحسين حياة الشعوب.

وقالت منى بو سمرة:" ننتهج في البيان خطى سموه في خدمة قضايا الإنسانية في كل مكان من العالم، ونؤمن أن دور الإعلام الرئيسي هو تحسين حياة الناس".

وتابعت:" تستمر البيان في دعم توجهات دبي والإمارات في لعب دور فعال للارتقاء بحياة الإنسان عبر إطلاق المزيد من المبادرات الهادفة خلال الفترة المقبلة، إضافة المراحل التالية من مبادرة جدارية التسامح".

واضافت:" على مدى العام الماضي 2019، رسخت "البيان" نهجها في توظيف رسالة الإعلام لخدمة الإنسان، عبر زيارات ميدانية إلى مخيمات في 7 دول يعيش فيها أطفال لاجئون هي: العراق ومصر وسوريا ولبنان والأردن وغزة وصربيا.

وقامت "البيان" بإنتاج مئات التقارير التي نشرت في الصحيفة وعلى المنصات الرقمية لإيصال رسالة اللاجئين تأكيدا على دورها كونها #صحيفة_إنسانية".

واختارت "البيان" تجسيد صوت الأطفال عبر الرسم، كوسيلة تساعدهم على التعبير عن معاناتهم وأفكارهم، والتأكيد على روح الأمل والتوق إلى السلام والتسامح لديهم.

وتتزامن هذه المبادرة مع إعلان دولة الإمارات، التي تنتهج دوما فكر التسامح في خططها، عن عام التأسيس في 2020، ومن ضمن أهدافه نقل رسالة الإمارات الحضارية الى العالم.