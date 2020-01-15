"الملتقى الدولي الرابع للاستمطار" ينطلق الأسبوع المقبل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار عن أجندة وأبرز متحدثي الملتقى الدولي الرابع للاستمطار الذي سيعقد خلال الفترة من 19-21 يناير 2020 في فندق جميرا أبراج الاتحاد، أبوظبي.

ويستقطب الملتقى خبراء من الإمارات والعالم لمناقشة عدد من المواضيع الرئيسية والتي تشمل إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الموارد المائية العالمية، وبناء القدرات، فضلاً عن التعريف بعلوم الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالتنبؤات الجوية وتعزيز هطول الأمطار، حيث يضم الملتقى الذي ينظمه المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار قائمة مميزة من الجلسات والفعاليات، وسيشهد الإعلان عن نتائج المشاريع الثلاث الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في دورته الثانية بالإضافة إلى استعراض تطورات كافة مشاريع البرنامج الأخرى.

وقالت علياء المزروعي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «للمرة الرابعة على التوالي، توفر أبوظبي منصة متخصصة لنخبة متميزة من الخبراء والعلماء الدوليين لاستعراض ومناقشة التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الاستمطار حول العالم، ونحن فخورون بإسهامات دولة الإمارات في هذا المجال، خاصة عند الحديث عما قدمه الباحثون القائمون على المشاريع الحاصلة على منحة البرنامج.

وأضافت سيتم توظيف مخرجات الملتقى وتوصياته للمساهمة في رفع كفاءة ودقة عمليات تلقيح السحب بما يعزز مكانة الاستمطار كمورد مائي مستدام، ولتنفيذ أهداف البرنامج المتمثلة في توطيد الشراكات الدولية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لمواجهة التحديات العالمية في مجال الأمن المائي.