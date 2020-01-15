الإمارات .. تعليمات من المركز الوطني للأرصاد بخصوص الأمطار

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تعليمات لكيفية التعامل خلال الأمطار الغزيرة والفيضانات

ماذا ينبغي عليك فعله قبل هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات والصواعق الرعدية .. قم بالإجراءات التالية :

1. راقب التغيرات الجوية، واستمع و شاهد نشرات الاحوال الجوية و وسائل الاعلام الرسمية اذا كان هناك تحذير او تنبيه.

2. قم بإجراء الصيانة الدورية واللازمة للتمديدات الكهربائية وتأكد من تثبيتها بإحكام.

3. تفقد قنوات تصريف المياه والمناهل مع إجراء الصيانة اللازمة لها

4. تأكد من حقيبتي الاسعاف والطوارئ جاهزتان بالاضافة الى توفير وسائل الإنارة الاحتياطية مثل (مصباح يدوي او فانوس اوشمع إنارة) لأستخدامها عند الحاجة.

5. لاتسمح للأطفال باللعب في الساحات الخارجية والمفتوحة .

6. قم بتأمين الاشياء الخارجية ووضع الاشياء الثمينة في الحاويات المضادة للمياه. واغلق النوافذ .

ماذا ينبغي عليك فعله أثناء هطول الامطار الغزيرة والفيضانات والصواعق الرعدية .. إذا كنت في المنزل قم بالإجراءات التالية :

1. راقب التغيرات الجوية ، واستمع الى نشرات الاحوال الجوية و وسائل الاعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي .

2. تفقد قنوات تصريف المياه والمناهل حتى لا تتجمع المياه قدر الإمكان.

3. قم بفصل التيار الكهربائي عن الاجهزة المنزلية لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل.

4. تجنب لمس المعادن والاجهزة الكهربائية والهواتف ولا تستخدم صنابير المياه او اي مياه موصلة بنظام السباكة فالرعد يمكن ان يصيب الاسلاك والانابيب.

5. لا تغادر المنزل إلا للضرورة القصوى .

6. ابتعد عن النوافذ الزجاجية والأبواب.

7. عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل

8. نفذ التعليمات والارشادات في الحال اذا سمعت أمراً بالإخلاء عن طريق احدى وسائل الاعلام او الجهات الامنية المختصة بالدولة ، وتأكد من سلامتك وسلامة أفراد عائلتك.

9. افصل التيار الكهربائي واغلق شبكة المياه عند حدوث الأعاصير

10. تجنب الاستحمام قدر الإمكان لان التوصيلات الصحية في دورة المياه يمكن ان توصل الشحنات الكهربائية من الصاعقة.

11. استخدم الهواتف المحمولة او اللاسلكية اذا اردت استخدامها فهي آمنة في الداخل.

إذا كنت في الخارج قم بالإجراءات التالية:

1. تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء والاتصالات.

2. لا تحاول السير قرب الشواطئ أو المياه المتدفقة ومجاري الاودية والسدود او البرك .

3. حاول ان تجد مكاناً آمناً وابقى بعيدا عن خطوط الطاقة الكهربائية عند هطول الامطار الغزيرة فانقطاعها لا يعني أنها آمنة .

4. ابتعد عن المياه المتدفقة ومجاري الاودية وخاصة اذا كنت تسبح في البحر.

5. قم باعداد وسائل ومعدات الاطفاء المناسبة لأن الصواعق قد تعمل على إشعال الحرائق.

6. تجنب استخدام الهواتف المتحركة إلا عند الضرورة القصوى وخاصة أثناء حدوث العواصف الرعدية .

7. استعمل الهاتف الثابت للطوارئ اذا كنت في مكان مفتوح وانتبه الى ان استعمال الهواتف المحمولة او اللاسلكية آمنة فقط داخل المنزل ويجب عدم استخدامها في الخارج.

8. لا تحاول اعادة الكهرباء في حالة انقطاعها وسارع بالاتصال في الجهات المعنية لمساعدتك.

9. لا تغادر المنزل إلا بعد أن تتأكد من هدوء الوضع، وتابع النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام المحلية .

10. نفذ التعليمات والارشادات اذا سمعت أمراً بالإخلاء من الجهات المختصة بالدولة وتأكد من سلامتك وسلامة أفراد عائلتك .

إذا كنت تقود المركبة قم بالإجراءات التالية:

1. راقب التغيرات الجوية ، واستمع الى نشرات الاحوال الجوية عبر المذياع.

2. توخي الحيطة والحذر خلال التغيرات الجوية التي تحدث في الطريق فجأة.

3. خفف السرعة ولا تتجاوز المركبات الأخرى وقم بتشغيل الأضواء.

4. لا تستخدم السيارة للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه، فالمياه الجارفة يمكن ان تفقد السيطرة على المركبة.

5. اترك مسافة كافية بين المركبات .

6. لا تستخدم الإشارات التحذيرية إلا للتنبيه وأستخدم دائماً المساحات للزجاج الأمامي والخلفي لتوضيح الرؤية لك .

7. أوقف المركبة خارج الطريق في حال استدعت الحاجة لإيقافها نهائياً، وأتصل بعائلتك لطمأنتهم عليك

8. كن حذرا اثناء القيادة وخاصة في الطرقات المغمورة بالمياه، مما قد يؤدي لحدوث انزلاقات للمركبة ، وعدم السيطرة عليها

9. لا تعبر المياه المتدفقة التي قد تكون اعلى من ارتفاع الركب في حالة انقطاع التيار الكهربائي اثناء هطول الامطار الشديدة.

