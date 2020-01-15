برعاية محمد بن راشد.. أكاديمية شرطة دبي تحتفل بتخريج الدفعة الـ 27 اليوم

المصدر: دبي ــ البيان

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحتفل أكاديمية شرطة دبي اليوم بتخريج الدفعة السابعة والعشرين من الطلبة المرشحين وطلبة الدراسات العليا، في «كوكاكولا أرينا» في «سيتي ووك»، بحضور أكثر من 10 آلاف زائر للاستمتاع بفعاليات التخريج وعروض التشكيلات العسكرية، والعروض التقنية وعروض الإضاءات المبهرة.

وهنأ معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا بتخريج كوكبة جديدة من رجال المستقبل ممن يحملون الأمانة لاستكمال مسيرة الوطن والسهر على أمنه وسلامته.

وأكد معالي اللواء المري أنهم يدركون تماماً في القيادة العامة لشرطة دبي عظم المورد البشري ودوره الأساسي في تنمية المجتمعات، وأنه العنصر الذي نعوّل عليه لتحقيق الأهداف الوطنية، ومع دخولنا العام الجديد، عام الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، يتأتى فكر جديد، فكر مغاير يستشرف المستقبل، يطور المهارات، يستقطب المواهب، يستثمر الطاقات الخلاقة المبدعة، ويفتح لأبناء وبنات الوطن آفاقاً رحبة لنهل العلم والمعرفة، كل ذلك تحت قيادة رشيدة أدركت أن المستقبل لمن يخطط له ويصممه.

وقال معاليه إن تحقيق الرفاهية والرخاء للوطن، واستشعار المجتمعات للأمن والاستقرار، وعيش حياة متقدمة في كافة المجالات، لا يتم إلا من خلال رجال أمن صدقوا ما عاهدوا الله عليه بصون الأمانة التي أوكلت إليهم، كلٌّ في موقعه، وهنا يأتي دورنا في أكاديمية شرطة دبي بتدريب الطلبة وتعليمهم لاكتساب المهارات اللازمة، بما يتوافق مع توجهات الدولة ويحقق تطلعاتها وطموحاتها، ويمكنهم من رد الجميل للوطن.

من جانبه، قال اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، إن أكاديمية شرطة دبي أحدثت نقلة نوعية في مخرجاتها التعليمية منذ تأسيسها عام 1987، حيث نجحت بالمساهمة في تحقيق نهضة شاملة ومستدامة عبر تمكين العناصر المواطنة وأبناء الدول الخليجية والعربية ليكونوا جزءاً مهماً من التنمية في أوطانهم، حتى غدت الأكاديمية اليوم وجهة تعليمية رائدة ومتفردة في سمعتها العلمية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتستشرف العمل في المجال القانوني والأمني.

بدوره، أوضح العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن الأكاديمية هذا العام تخرّج 117 طالباً ضمن دفعتها السابعة والعشرين، حاصلين على درجة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، بينهم 101 طالب من دولة الإمارات، و8 طلاب من المملكة العربية السعودية الشقيقة، و7 طلاب من مملكة البحرين الشقيقة، وطالب من دولة الكويت الشقيقة، هذا إلى جانب تخريج 52 طالباً في برامج الدراسات العليا من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.