نائب رئيس الوزراء الأوغندي يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زار الدكتور علي كيروندا نائب رئيس الوزراء الأوغندي، أمس، واحة الكرامة في أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

ووضع الضيف الأوغندي إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. كما تجول في مرافق واحة الكرامة وأروقتها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن هذه المرافق التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة البواسل، وتعبّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.