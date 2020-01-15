سلطان القاسمي: إنجازات عالمية لجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة بالإنجازات الكبرى والعديدة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، التي حققتها جامعة الشارقة .

والتي من بينها فوزها بالمركز الأول لأهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة للاستدامة، حسب تصنيف منظمة (تايمز) لتصنيف الجامعات على المستوى العالمي، واحتلالها المركز 200 على مستوى جامعات العالم لهذا البرنامج، وفوزها بالمركز الثاني بالهندسة والتكنولوجيا على مستوى الجامعات العاملة على أرض الدولة، حسب تقييم المنظمة العالمية نفسها .

وكذلك فوزها بالمركز الأول في الفيزياء والعلوم الفلكية والفضائية على مستوى الدولة، وفوزها بالمركز الأول وللسنة الثالثة على التوالي في الاستدامة حسب تصنيف منظمة (جرين ماتركس) لتصنيف الجامعات على المستوى العالمي ليتقدم موقعها على مستوى جامعات دول العالم إلى المركز 294، متقدمة بذلك 104 مراتب عالمية عن العام الماضي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة الذي عقد صباح أمس بمكتب سموه في الجامعة. وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة شكره إلى أعضاء مجلس أمناء الجامعة على ما يقدمونه من دراسات واعتمادهم الخطط والمشاريع التطويرية والتنموية بما يخدم تطور وتقدم الجامعة.

من جانبهم توجه أعضاء مجلس الأمناء بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة مؤكدين أن توجيهات سموه ودعمه المادي والمعنوي للنهضة العلمية والأكاديمية ولمشاريع وخطط وتطلعات إدارة جامعة الشارقة العلمية والأكاديمية ولمجلس أمنائها يقفان وبصورة راسخة وراء هذه الإنجازات العالمية الكبرى وسيكونان وراء المزيد منها في المستقبل.

مستجدات

وبدأ اجتماع المجلس بالمصادقة على محضر اجتماعه السابق، ليستمع بعد ذلك إلى تقرير عن أحدث المستجدات في جامعة الشارقة قدمه مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي مستهلاً إياه بتوجيه الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة على توجيهات سموه التي تقف وراء تحقيق الجامعة تقدمها وتطور إنجازاتها العالمية والإقليمية والمحلية.

محطة

وافتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، محطة التلسكوب الراديوي التداخلي، وذلك ظهر أمس الثلاثاء بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وتهدف المحطة إلى بناء مقياس تداخل راديوي بطول 40 متراً باستعمال ثلاثة تلسكوبات من نفس النوع تعمل على تجميع الموجات الهرتزية الخافتة الصادرة عن الأجرام السماوية في الكون ورصدها ودراستها، وتعزيز تجارب ودور الطلبة والباحثين في دراسة هذا المجال.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح وافٍ حول عمل المحطة التي تضم سلسلة التلسكوبات الراديوية ضمن مشروع التلسكوب الراديوي التداخلي بطول 40 متراً وهو من التلسكوبات الأولى عالمياً من حيث صغر مساحة أطباقها وقلة تكلفتها نسبياً، وأطلق سموه زر التشغيل إيذاناً بتشغيل المحطة.