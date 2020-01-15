خطوط فرعية لشبكة المواصلات العامة في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وضمن جهود الإمارة في تطوير شبكة المواصلات العامة وحرص هيئة الطرق والمواصلات على تقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل العامة، وتحقيق أفضل انسيابية للتنقل وتسهيل الوصول إلى المحطات الرئيسية ووجهاتهم المقصودة، اعتمد المجلس التنفيذي مقترح استحداث خطوط فرعية جديدة لتغذية الخطوط الرئيسية لشبكة المواصلات العامة،.

وذلك بتوفير 6 نقاط تجمع فرعية للركاب في كل من الصجعة والنهدة ومويلح واليرموك.

واعتمد المجلس المذكرة المقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بشأن قائمة أسعار تذاكر دخول الحديقة الجيولوجية في البحيص بمنطقة المدام.

ويأتي مشروع الحديقة ليعزز من النمو السياحي لإمارة الشارقة، حيث يعد مشروعاً رائداً في مجال السياحة البيئية، يهدف إلى تعريف الزوار بالأهمية الجيولوجية لجبل بحيص والمواقع الأثرية المحيطة به. ووافق المجلس على المقترح المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية والمتعلق بإعفاءات من رسوم التراخيص وتقديم التعويضات لأصحاب العقارات المستأجرة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمنشآت العاملة في الأحياء السكنية.

وقدم الأعضاء عدداً من المقترحات الداعمة لمقترح دائرة التنمية الاقتصادية، مما سيساهم في إيجاد البدائل المناسبة من مواقع ومنشآت لخدمة القاطنين في الأحياء السكنية. وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.