الاتصال الشامل يقود محاور «منتدى الاتصال الحكومي» 4 مارس المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الرابع من مارس المقبل 2020.

وتناقش الدورة التي تستمر على مدار يومين في «إكسبو الشارقة»، عصر الاتصال الشامل في أربعة محاور رئيسة تشمل: ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي.

ويستهدف المنتدى في الانتقال من صيغة الشعار الواحد إلى المحاور المتعددة، تحقيق أوسع قدر من التفاعل مع الجمهور وأكبر فائدة ممكنة من المواضيع والقضايا التي يتبناها، وفي الوقت نفسه يأتي الانتقال استجابة للتحديات والظروف التي أحدثتها التكنولوجيا في أدوات وأثار الاتصال.

حيث خلقت حالة دائمة من التفاعل بين المؤسسات والجمهور، وجعلت من تسهيل وتفعيل العلاقة بينهما شرطاً لنجاح أي مؤسسة، وأي مشروع تنموي حضاري.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إلى أن هذا التحول في آلية انعقاد المنتدى وبشكل خاص تبنيه لمحاور شاملة واسعة النطاق والتأثير، يأتي تعزيزاً للمنجزات التي راكمها خلال السنوات الماضية واستثماراً للمكانة التي حققها كمنصة إقليمية موثوقة لمناقشة العلاقات التي تربط بين المؤسسات الرسمية والأفراد والبحث في سبل تطويرها عبر التواصل الفعّال والقنوات الملائمة.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن الاتصال هو ممارسة يومية وعملية تطوير مستمرة للعلاقة مع الجمهور، مشيراً إلى أن الاتصال اليوم أصبح إحدى المهارات الأساسية للحياة وعاملاً حاسماً في النجاح والبقاء للمؤسسات والأفراد على حد سواء، إلى جانب كونه عاملاً مهماً في عملية البناء والتطوير والاستقرار.

طرح شامل

وسيركز المحور الأول «ترسيخ ثقافة الاتصال الحكومي» على مساعدة المؤسسات للانتقال من ثقافة الاتصال من طرف واحد إلى التفاعل مع الجمهور وإشراكه في اقتراح حلول وتصورات حول القضايا المعاصرة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الأفراد والمجتمعات لاقتراح قضايا للمناقشة والاتفاق على آليات تنفيذ النتائج ومتابعتها.