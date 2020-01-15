سلطان القاسمي وحميد النعيمي يعزيان في وفاة نورة النعيمي

المصدر: عجمان - وام

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان .

وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء إلى عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان صاحب السمو حاكم عجمان ولأسرة وعائلة ابن خصيف النعيمي في وفاة المغفور لها بإذن الله نورة بنت راشد خصيف مصبح بن خصيف النعيمي. وأعرب سموهم عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية.

والشيخ عبدالعزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة.