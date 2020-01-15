تاكسي دبي" تنفذ 305 عقود عبر خدمة "سائقي"

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، أن خدمة «سائقي» تلقت 305 طلبات، تم تنفيذها عبر توقيع عقود مع أفراد وأولياء أمور وشركات خاصة، تتراوح ما بين عقود يومية أو أسبوعية أو شهرية.

حيث يتم توفير سائق محترف من المؤسسة، ليتولى قيادة المركبات الخاصة بالمتعاملين.

وأوضح مروان الزرعوني مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية بمؤسسة تاكسي دبي أنه: «تم إطلاق خدمة «سائقي»، في إطار حزمة من الخدمات الجديدة والمتميزة التي تعمل على تنفيذها المؤسسة من حين إلى آخر.

وهذه الخدمة تُعنى بتوفير سائقين تحت الطلب، وتستهدف تأجير السائقين من دون مركبة للمتعاملين لمدة زمنية محددة ومتفق عليها بين الطرفين، على أن يتم توفير المركبة بتأمين شامل والوقود من قبل المتعامل، سواء من الشركات، أو الأفراد أو العائلات».

وأضاف: «إن قبول طلبات الخدمة يتم من خلال الموقع الإلكتروني www.dubaitaxi.ae، أو عبر مركز الاتصال التابع للمؤسسة 80088088، وقريباً ستكون الخدمة متاحة عبر التطبيق الذكي DTC App،.

وتستهدف المبادرة بالدرجة الأولى، توفير خدمة مجتمعية للشركات والأفراد القاطنين في إمارة دبي، وذلك من خلال توفير سائقين مدربين ومؤهلين تأهيلاً كاملاً للقيام بهذه المهمة، مشيراً إلى أن أسعار الخدمة تبدأ من 250 درهماً لليوم الواحد، و1000 درهم للأسبوع، و3500 درهم للشهر».