3395 مركبة مهملة سحبتها بلدية دبي في 2019

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

سحبت بلدية دبي 3395 مركبة مهملة خلال العام الماضي تركها أصحابها في المواقف أو في المواقف الترابية.

وأكدت البلدية: «أنه ضمن جهود تطوير عمليات إزالة المركبات المهملة سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة لأصحاب المركبات المهملة في المرحلة الأولى لأصحاب لوحة إمارة دبي عوضاً عن ملصق الإزالة وذلك حفاظاً على المظهر العام للمدينة وتقليل استخدام الأوراق ضمن خطة دبي لحكومة بلا أوراق 2021».

فريق ميداني

وأوضحت بلدية دبي: «أنه يتم رصد المركبات المهملة من خلال فريق عمل ميداني يغطي إمارة دبي، وعند وجود مركبة مهملة يتم تحرير إشعار إزالة يتم وضعه على المركبة محدد بمدة زمنية معينة وعند استيفاء المدة يتم عمل برنامج إزالة من خلال الشركة المتعهدة تحت إشراف موظف فرق إزالة المركبات المهملة».

١وتعتمد المدة المحددة لإزالة المركبات المهملة بعد إرسال الرسالة النصية لصاحب تلك المركبة وفقاً لحالة وموقع المركبة، فإذا كانت السيارة المهملة في منطقة غير رئيسة والمركبة غير مدعومة يتم منح صاحبها 15 يوماً منذ تلقي الرسالة لإزالتها، وأما إذا كانت المركبة المهملة في منطقة رئيسة أو على شارع رئيسي يتم منح صاحبها 3 أيام فقط لإزالتها».

تمنح البلدية المدة الزمنية لصاحب المركبة المهملة ليكون لديه وقت كافٍ لتنظيف السيارة وإزالتها، وفي حالة لم يستجب تقوم البلدية بعملية الإزالة وتوثيق جميع مراحلها بالصور.

ويتم نقل المركبة إلى ساحة حجز المركبات في منطقة القصيص في الصناعية الخامسة.

متابعة

ويقوم فريق ميداني من إدارة النفايات مختص بمتابعة المركبات المهملة في الإمارة، برصد المركبات المهجورة ويتم تحرير إشعار إزالة على المركبات المهملة محدد بمدة زمنية معينة.

وفي حال لم يتم تغيير حالة المركبة وتغيير موقعها تتم إزالتها ونقلها إلى الساحة المخصصة لحجز المركبات بناء على الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 واللائحة التنفيذية.

ومن أكثر أسباب ترك المركبات مهملة وجود أكثر من مركبة لدى الشخص، وتعطل المركبة وعدم صيانتها وتركها في الساحات والطرقات، وكذلك سفر الأفراد ومغادرة الدولة.